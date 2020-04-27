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В Николаеве будут судить 65-летнего дедушку, который совершил сексуальное насилие в отношении 5-летней внучки.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.
Ингульский отдел Николаевской местной прокуратуры №2 утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении 65-летнего жителя Николаева, который совершил сексуальное насилие в отношении 5-летней девочки.
По данным следствия, 18 ноября 2019 подозреваемый, будучи дедушкой потерпевшей, воспользовался отсутствием посторонних и умышленно совершил сексуальное насилие над девочкой.
Его действия квалифицированы по части 4 статьи 153 УК Украины (насильственные действия сексуального характера не связаны с проникновением в тело другого лица (сексуальное насилие), совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия).
За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.
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В Николаеве будут судить 65-летнего дедушку, который совершил сексуальное насилие в отношении 5-летней внучки.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.
Ингульский отдел Николаевской местной прокуратуры №2 утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении 65-летнего жителя Николаева, который совершил сексуальное насилие в отношении 5-летней девочки.
По данным следствия, 18 ноября 2019 подозреваемый, будучи дедушкой потерпевшей, воспользовался отсутствием посторонних и умышленно совершил сексуальное насилие над девочкой.
Его действия квалифицированы по части 4 статьи 153 УК Украины (насильственные действия сексуального характера не связаны с проникновением в тело другого лица (сексуальное насилие), совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия).
За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов