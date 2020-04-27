В Николаеве будут судить 65-летнего дедушку, который совершил сексуальное насилие в отношении 5-летней внучки.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.

Ингульский отдел Николаевской местной прокуратуры №2 утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении 65-летнего жителя Николаева, который совершил сексуальное насилие в отношении 5-летней девочки.

По данным следствия, 18 ноября 2019 подозреваемый, будучи дедушкой потерпевшей, воспользовался отсутствием посторонних и умышленно совершил сексуальное насилие над девочкой.

Его действия квалифицированы по части 4 статьи 153 УК Украины (насильственные действия сексуального характера не связаны с проникновением в тело другого лица (сексуальное насилие), совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия).

За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.