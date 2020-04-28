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Советник Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан заявил, что 728 человек умерли из-за применения метанола в качестве лекарства от коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом сообщает Associated Press.
Многие жители Ирана пробовали лечиться метанолом, который является опасным ядом, несмотря на запрет употребления алкоголя в стране.
Во время роста спроса на метанол в Иране его также начали производить кустарным способом.
В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана сообщили, что отравление алкоголем в стране в 2020 году выросло более чем в десять раз.
Согласно последним данным, в Иране диагностировано 91 472 случаев заражения COVID -19, а также 5806 летальных исходов. 70 933 пациента с коронавирусом вылечились.
Во всем мире было зафиксировано более трех миллионов случаев заражения COVID-19. Число смертей превысило 210 тысяч.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что ситуация вокруг коронавируса COVID-19 подрывает международные кампании по вакцинированию детей от прочих заболеваний.
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Советник Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан заявил, что 728 человек умерли из-за применения метанола в качестве лекарства от коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом сообщает Associated Press.
Многие жители Ирана пробовали лечиться метанолом, который является опасным ядом, несмотря на запрет употребления алкоголя в стране.
Во время роста спроса на метанол в Иране его также начали производить кустарным способом.
В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана сообщили, что отравление алкоголем в стране в 2020 году выросло более чем в десять раз.
Согласно последним данным, в Иране диагностировано 91 472 случаев заражения COVID -19, а также 5806 летальных исходов. 70 933 пациента с коронавирусом вылечились.
Во всем мире было зафиксировано более трех миллионов случаев заражения COVID-19. Число смертей превысило 210 тысяч.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что ситуация вокруг коронавируса COVID-19 подрывает международные кампании по вакцинированию детей от прочих заболеваний.