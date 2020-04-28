Сегодня, 28 апреля, в Николаевской области во время движения по трассе загорелось авто «Renault Megane».

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.

В 2:08 по экстренному номеру поступила информация о пожаре автомобиля «Renault Megane», который загорелся во время движения на трассе Т 1506 «Николаев — Доманевка — Березки» на территории Ольшанской объединенной территориальной общины в Николаевском районе.

На место были направлены пожарные пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию было установлено, что огнем полностью охвачена машина на площади 5 м2. В 2:28 пожар был локализован, а в 2:36 - был ликвидирован, его причина устанавливается.

К тушению привлекалось 3 спасателя и 1 единица техники.

Напомним, что в Украине по итогам первых 3 месяцев регистрация новых легковых авто выросла на 11%, самой популярной маркой стало «Renault».