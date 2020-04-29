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В Швеции зафиксировали самую высокую после 2000 года смертность за неделю на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Daily Mail.
— В Швеции зафиксировали самую смертельную неделю в этом столетии - в течение семидневного периода в начале этого месяца в стране умерли 2 505 человек, — говорится в сообщении.
Речь идет о периоде с 6 по 12 апреля. Отмечается, что количество умерших в эту неделю почти на 150 превышает предыдущий «рекорд» — в первую неделю 2000 года в Швеции умерло 2 364 человека.
При этом, количество умерших в предпасхальную неделю еще может возрасти после уточнения данных. И хотя не все зарегистрированные летальные случаи стали следствием пандемии коронавируса, вероятно, именно он стал причиной «избыточных» случаев смерти по сравнению с предыдущими годами.
Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 127 951, из них 216 987 летальных, 950 878 человек выздоровели.
Напомним, подход Швеции к борьбе с коронавирусом отличается от принятого в большинстве других европейских стран: несмотря на то, что людям рекомендуют работать из дома, школы страны в основном остаются открытыми, и до сих пор разрешено собираться группами до 50 человек.
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В Швеции зафиксировали самую высокую после 2000 года смертность за неделю на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Daily Mail.
— В Швеции зафиксировали самую смертельную неделю в этом столетии - в течение семидневного периода в начале этого месяца в стране умерли 2 505 человек, — говорится в сообщении.
Речь идет о периоде с 6 по 12 апреля. Отмечается, что количество умерших в эту неделю почти на 150 превышает предыдущий «рекорд» — в первую неделю 2000 года в Швеции умерло 2 364 человека.
При этом, количество умерших в предпасхальную неделю еще может возрасти после уточнения данных. И хотя не все зарегистрированные летальные случаи стали следствием пандемии коронавируса, вероятно, именно он стал причиной «избыточных» случаев смерти по сравнению с предыдущими годами.
Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 127 951, из них 216 987 летальных, 950 878 человек выздоровели.
Напомним, подход Швеции к борьбе с коронавирусом отличается от принятого в большинстве других европейских стран: несмотря на то, что людям рекомендуют работать из дома, школы страны в основном остаются открытыми, и до сих пор разрешено собираться группами до 50 человек.