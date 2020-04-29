Об этом говорится в докладе организации, передаёт Громадське.

— Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека, — говорится в докладе.

Доклад касался ограничительных мер в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Беларуси, Украине, Грузии, Таджикистане, Туркменистане и Киргизии. По мнению правозащитников, власти этих стран игнорируют права человека и используют репрессивные меры, чтобы подавить общественное недовольство на фоне эпидемии.

В качестве примера авторы приводят введение в России уголовного наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе, а также использование в Чечне полипропиленовых труб против тех, кто не носит защитные маски.