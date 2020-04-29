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Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность применением «репрессивных и насильственных мер» в борьбе с пандемией коронавируса в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в качестве примера приведя Россию.
Об этом говорится в докладе организации, передаёт Громадське.
— Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека, — говорится в докладе.
Доклад касался ограничительных мер в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Беларуси, Украине, Грузии, Таджикистане, Туркменистане и Киргизии. По мнению правозащитников, власти этих стран игнорируют права человека и используют репрессивные меры, чтобы подавить общественное недовольство на фоне эпидемии.
В качестве примера авторы приводят введение в России уголовного наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе, а также использование в Чечне полипропиленовых труб против тех, кто не носит защитные маски.
Кроме того, по данным правозащитников, многих пациентов в России выписали из больницы еще до окончания их лечения. Также беспокойство вызвал факт закрытия больниц на карантин после сообщений об инфекциях у персонала, что может привести к сокращению доступности лечения, особенно в отдаленных регионах.
— По мере того, как пандемия COVID-19 распространяется в регионе, многие правительства, похоже, больше заинтересованы в подавлении инакомыслия, чем в защите здоровья населения, — заявил исследователь Amnesty International по Центральной Азии Хэза МакГилл.
Ранее сообщалось, что в России по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 99 тысяч 399 заболевших коронавирусом.
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Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность применением «репрессивных и насильственных мер» в борьбе с пандемией коронавируса в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в качестве примера приведя Россию.
Об этом говорится в докладе организации, передаёт Громадське.
— Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека, — говорится в докладе.
Доклад касался ограничительных мер в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Беларуси, Украине, Грузии, Таджикистане, Туркменистане и Киргизии. По мнению правозащитников, власти этих стран игнорируют права человека и используют репрессивные меры, чтобы подавить общественное недовольство на фоне эпидемии.
В качестве примера авторы приводят введение в России уголовного наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе, а также использование в Чечне полипропиленовых труб против тех, кто не носит защитные маски.
Кроме того, по данным правозащитников, многих пациентов в России выписали из больницы еще до окончания их лечения. Также беспокойство вызвал факт закрытия больниц на карантин после сообщений об инфекциях у персонала, что может привести к сокращению доступности лечения, особенно в отдаленных регионах.
— По мере того, как пандемия COVID-19 распространяется в регионе, многие правительства, похоже, больше заинтересованы в подавлении инакомыслия, чем в защите здоровья населения, — заявил исследователь Amnesty International по Центральной Азии Хэза МакГилл.
Ранее сообщалось, что в России по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 99 тысяч 399 заболевших коронавирусом.