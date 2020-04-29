Власти испанского курорта Саара-де-лос-Атунес помыли хлоркой пляж, чтобы защитить детей, которые 6 месяцев сидели на карантине, от коронавируса. Экологи заявили, что из-за «дезинфекции» погибли животные.

Об этом сообщает BBC.

За день до прибытия детей, местные власти отправили тракторы опрыскать более 2 километров пляжа хлоркой.

Екоактивистка Мария Долорес Иглесиас заявила, что дезинфекция пляжей убила животных, живших на пляже. В частности колеса тракторов раздавили гнезда птиц.

«Отбеливатель используется как очень мощное дезинфицирующее средство. Его используют для дезинфекции улиц и асфальта, но здесь ущерб был невероятной», — сказала активистка.

Она добавила, что дезинфекция побережья не имеет смысла, ведь люди, которые болеют COVID-19 не были на пляжах, потому что это запрещено.

Местный чиновник Агустин Конехо признал, что решение властей было ошибочным, но его приняли из лучших соображений.

Андалузское региональное правительство рассматривает возможность оштрафовать власть Саара-де-лос-Атунес за такие действия.

Напомним, две кошки в Нью-Йорке были заражены новым коронавирусом, они стали первыми домашними животными в США, у которых был получен положительный результат на Covid-19.