Количество людей, которые умерли от коронавируса нового типа COVID-19 в США по состоянию на 29 апреля достигло 60 207 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского института Джона Хопкинса, который отслеживает уровень заболеваемости в реальном времени, пишет Новое время.

За последние сутки в США умерло 1743 человека.

Самое большое число умерших от коронавируса (более 18 тысяч жертв) зафиксировано в Нью-Йорке.

С начала эпидемии в США коронавирус был диагностирован у 1 028 217 человек.

Во всем мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Количество жертв превысило 225 тысяч.

Как сообщалось ранее, США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от коронавируса.