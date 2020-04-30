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Количество заражений коронавирусом в России достигло 106 498 случаев.
Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом
В стране зарегистрировано 106 498 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек, скончалось 1073 человека.
За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выписано по выздоровлению 1333 человека.
Также за сутки зафиксирован 101 летальный случай.
Отметим, что РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.
Напомним, что в Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.
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Количество заражений коронавирусом в России достигло 106 498 случаев.
Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом
В стране зарегистрировано 106 498 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек, скончалось 1073 человека.
За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выписано по выздоровлению 1333 человека.
Также за сутки зафиксирован 101 летальный случай.
Отметим, что РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.
Напомним, что в Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.