|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:32
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
На Синайском полуострове в Египте напали на солдат, ранены 10 человек, инцидент произошел 30 апреля.
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что нападение произошло неподалеку города Бир аль-Абд, во время взрыва бронетранспортера, на котором они передвигались.
Официальный представитель армии Тамер Рефаи заявил, что в ходе инцидента было убито или ранено 10 солдат, но не уточнил, сколько из них погибло. В группе был один офицер. На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность.
В течение многих лет египетские военные вели восстание против исламистских боевиков в Египте. Насилие усилилось в 2013 году, после того как армия свергла президента Мухаммеда Мурси.
Десятки египетских сотрудников службы безопасности были убиты в результате нападений , в основном боевиками из местного филиала группы «Исламское государство».
В 2018 году египетские силы безопасности начали общенациональную операцию, нацеленную на боевиков, сосредоточив внимание на беспокойном районе Северного Синая.
По данным армии, в регионе было убито не менее 845 подозреваемых боевиков, а также более 60 сотрудников службы безопасности.
Напомним, чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца. Соответствующее решение принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
На Синайском полуострове в Египте напали на солдат, ранены 10 человек, инцидент произошел 30 апреля.
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что нападение произошло неподалеку города Бир аль-Абд, во время взрыва бронетранспортера, на котором они передвигались.
Официальный представитель армии Тамер Рефаи заявил, что в ходе инцидента было убито или ранено 10 солдат, но не уточнил, сколько из них погибло. В группе был один офицер. На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность.
В течение многих лет египетские военные вели восстание против исламистских боевиков в Египте. Насилие усилилось в 2013 году, после того как армия свергла президента Мухаммеда Мурси.
Десятки египетских сотрудников службы безопасности были убиты в результате нападений , в основном боевиками из местного филиала группы «Исламское государство».
В 2018 году египетские силы безопасности начали общенациональную операцию, нацеленную на боевиков, сосредоточив внимание на беспокойном районе Северного Синая.
По данным армии, в регионе было убито не менее 845 подозреваемых боевиков, а также более 60 сотрудников службы безопасности.
Напомним, чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца. Соответствующее решение принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.