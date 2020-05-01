На Синайском полуострове в Египте напали на солдат, ранены 10 человек, инцидент произошел 30 апреля.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что нападение произошло неподалеку города Бир аль-Абд, во время взрыва бронетранспортера, на котором они передвигались.

Официальный представитель армии Тамер Рефаи заявил, что в ходе инцидента было убито или ранено 10 солдат, но не уточнил, сколько из них погибло. В группе был один офицер. На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность.

В течение многих лет египетские военные вели восстание против исламистских боевиков в Египте. Насилие усилилось в 2013 году, после того как армия свергла президента Мухаммеда Мурси.

Десятки египетских сотрудников службы безопасности были убиты в результате нападений , в основном боевиками из местного филиала группы «Исламское государство».

В 2018 году египетские силы безопасности начали общенациональную операцию, нацеленную на боевиков, сосредоточив внимание на беспокойном районе Северного Синая.

По данным армии, в регионе было убито не менее 845 подозреваемых боевиков, а также более 60 сотрудников службы безопасности.

Напомним, чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца. Соответствующее решение принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.