По состоянию на 10 утра 3 мая в Николаевской области выявлено 12 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрирован 161 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 40.

Из всех 161 подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев - 11 человек;

Южноукраинск - 22;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 5 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Доманевский район - 53 человека;

Новоодесский район - 19 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Казанковский район - 1 человек;

Врадиевский район - 2 человека;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели всего - 6 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека с Первомайской районной больницы и 1 с Южно многопрофильной больницы).

Умерло всего от последствий COVID-19 - 3 человека.

Всего обследовано методом ПЦР 2329 человек, из них за последние сутки - 48. Из всех обследованных выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 14 человек; больных пневмонией - 20 человек и контактных лиц - 127.

Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.