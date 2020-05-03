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По состоянию на 10 утра 3 мая в Николаевской области выявлено 12 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрирован 161 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 40.
Из всех 161 подтвержденного случая по месту жительства:
Николаев - 11 человек;
Южноукраинск - 22;
Первомайск - 5 человек;
Арбузинский район - 5 человек;
Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;
Доманевский район - 53 человека;
Новоодесский район - 19 человек;
Николаевский район - 1 человек;
Казанковский район - 1 человек;
Врадиевский район - 2 человека;
Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели всего - 6 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека с Первомайской районной больницы и 1 с Южно многопрофильной больницы).
Умерло всего от последствий COVID-19 - 3 человека.
Всего обследовано методом ПЦР 2329 человек, из них за последние сутки - 48. Из всех обследованных выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 14 человек; больных пневмонией - 20 человек и контактных лиц - 127.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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По состоянию на 10 утра 3 мая в Николаевской области выявлено 12 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрирован 161 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 40.
Из всех 161 подтвержденного случая по месту жительства:
Николаев - 11 человек;
Южноукраинск - 22;
Первомайск - 5 человек;
Арбузинский район - 5 человек;
Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;
Доманевский район - 53 человека;
Новоодесский район - 19 человек;
Николаевский район - 1 человек;
Казанковский район - 1 человек;
Врадиевский район - 2 человека;
Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели всего - 6 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека с Первомайской районной больницы и 1 с Южно многопрофильной больницы).
Умерло всего от последствий COVID-19 - 3 человека.
Всего обследовано методом ПЦР 2329 человек, из них за последние сутки - 48. Из всех обследованных выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 14 человек; больных пневмонией - 20 человек и контактных лиц - 127.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9:00 3 мая 11 тысяч 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.