В США прогнозируют удвоение ежедневной смертности от COVID-19. Сейчас в стране фиксируют около 1 750 летальных случаев каждый день, по прогнозам этот показатель может вырасти до 3 000.

Об этом сообщает The New York Times.

— В то время как президент (США Дональд - ред.) Трамп настаивает на том, чтобы штаты восстанавливали свою экономику, его администрация рассчитывает на постепенный рост количества смертей от коронавирусной болезни в течение следующих нескольких недель, до около 3000 ежедневных летальных случаев на 1 июня, — говорится во внутреннем документе, полученном The New York Times.

Как отмечается, 3 000 летальных случаев - это почти в два раза больше, чем текущий показатель - около 1 750.

Прогнозы, основанные на правительственном моделировании, собранные в форме графика Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, прогнозируют около 200 000 новых случаев коронавируса до конца месяца, что составляет примерно 25 000 случаев каждый день.

Эти прогнозы подтверждают беспокойство экспертов по вопросам здравоохранения: восстановление экономики путем ослабления карантина вернёт страну к уровню середины марта, когда новые случаи заболевания слишком быстро росли в некоторых частях США.

По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3 621 111, из них 250 817 летальных, выздоровели 1 179 189 человек.

Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.