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Спасатели локализовали пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны, а также в Житомирской области, продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по Чрезвычайным ситуациям.
— По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГСЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники, - говорится в сообщении.
В Житомирской области 4 мая ликвидировано три очага возгорания лесной подстилки вблизи сел Можары, Острова и Усово Овручского района.
— По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины, - говорится в сообщении.
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек личного состава и 21 единица техники.
Напомним, что на Николаевщине за 3 мая спасатели два раза выезжали тушить пожары в частном секторе.
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Спасатели локализовали пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны, а также в Житомирской области, продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по Чрезвычайным ситуациям.
— По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГСЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники, - говорится в сообщении.
В Житомирской области 4 мая ликвидировано три очага возгорания лесной подстилки вблизи сел Можары, Острова и Усово Овручского района.
— По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины, - говорится в сообщении.
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек личного состава и 21 единица техники.
Напомним, что на Николаевщине за 3 мая спасатели два раза выезжали тушить пожары в частном секторе.