Спасатели локализовали пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны, а также в Житомирской области, продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по Чрезвычайным ситуациям.

— По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГСЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники, - говорится в сообщении.

В Житомирской области 4 мая ликвидировано три очага возгорания лесной подстилки вблизи сел Можары, Острова и Усово Овручского района.

— По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины, - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек личного состава и 21 единица техники.

Напомним, что на Николаевщине за 3 мая спасатели два раза выезжали тушить пожары в частном секторе.