В среду, 6 мая, в Николаеве демонтировали незаконный киоск в районе Площади победы и улицы Космонавтов.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня, сотрудники Департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции прибыль на стихийный рынок, который расположен в районе Площади Победы и улицы Космонавта с целью демонтажа незаконных киосков.

По словам заместителя департамента Виталий Ярошенко заявил, что к сносу в районе Площади победы и улицы Космонавтов планировались 7 киосков. Чиновник заявил, что у компании «Универсал Юг», которая арендовала участок земли на котором расположены киоски, еще в 2018 году закончился срок действия сервитутов. То есть, компания «Универсал Юг» должна была сама освободить территорию от фактически незаконных киосков. Виталий Ярошенко также отметил, что мэрия заранее уведомлена предпринимателей о намерении демонтировать киоски еще 17 апреля, однако за 20 дней никто в городской совет по данному вопросу не обратился.

В свою очередь представитель компании «Универсал Юг» заявил, что предприниматели еще 2 года назад подали документы о продлении сервитутов, однако сессия горсовета до сих пор не рассмотрела этот вопрос. В связи с этим, предприниматели подали иск в суд на Николаевский городской совет из-за их бездеятельности.

В итоге после продолжительных споров предприниматели позволили демонтировать один из 7 киосков.

Стоит также отметить, что по информации издания Свидок Инфо, сотрудникам антикоррупционного департамента удалось демонтировать еще один МАФ на пересечении улицы Космонавтов и улицы Китобоев. В ходе демонтажа на помощь предпринимателям прибыли депутаты горсовета, которые настаивали на незаконности действий департамента. Среди них были Вячеслав Карцев, Вячеслав Янков, Олег Солтис и Сергей Жайворонк, которые входят в депутатскую группу «Оппозиционная платформа – «За життя».

Напомним, Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета собирается потратить около миллиона гривен на демонтаж незаконных МАФов и билбордов.