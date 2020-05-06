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Двое действующих сотрудников Национальной полиции Украины и один сотрудник Службы безопасности Украины входили в состав банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством у них денег.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в Facebook.
«Спецоперация по задержанию участников банды проведена прокурорами совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области и Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и области... Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
Кроме трех правоохранителей, в состав банды входили еще двое граждан. Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области всем пяти участникам банды сообщено о подозрении по фактам бандитизма, похищения человека и вымогательства (ст.257, ч.3 ст.146, ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины). Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
«Двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим пособникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали будущих потерпевших, изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства. После похищения они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все деньги. В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму $175 тысяч», — говорится в сообщении.
Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства указанных лиц правоохранители выявили и изъяли денежные средства, мобильные телефоны, номерные знаки «прикрытия», которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества.
Напомним, в Днепре задержали банду, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов.
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Двое действующих сотрудников Национальной полиции Украины и один сотрудник Службы безопасности Украины входили в состав банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством у них денег.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в Facebook.
«Спецоперация по задержанию участников банды проведена прокурорами совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области и Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и области... Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
Кроме трех правоохранителей, в состав банды входили еще двое граждан. Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области всем пяти участникам банды сообщено о подозрении по фактам бандитизма, похищения человека и вымогательства (ст.257, ч.3 ст.146, ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины). Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
«Двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим пособникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали будущих потерпевших, изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства. После похищения они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все деньги. В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму $175 тысяч», — говорится в сообщении.
Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства указанных лиц правоохранители выявили и изъяли денежные средства, мобильные телефоны, номерные знаки «прикрытия», которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества.
Напомним, в Днепре задержали банду, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный