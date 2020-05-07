Николаевские правоохранители задержали межрегиональную группу наркодельцов с ежемесячным денежным оборотом около двух миллионов гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Никоалевской области.

В результате широкомасштабной спецоперации оперативники задержали членов преступной группировки, которая занималась продажей наркотиков, а именно кристаллического метадона на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

— В порядке статьи 208 УПК Украины задержаны три человека: двое организаторов - 30-летняя жительница. Одессы и ее 35-летний сожитель, а также 29-летний николаевец, который вместе с еще одним фигурантом, 23-летним жителем Черкасской области, выполняли функции наркокурьеров в городах Одесса, Херсон и Николаев. Известно, что месячный денежный оборот наркодиллеров составил около двух миллионов гривен, - сказано в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства по факту незаконного сбыта наркотиков полицейские в течение нескольких месяцев осуществляли комплекс следственно-оперативных мероприятий по документированию противоправной деятельности.

Когда доказательная база причастности фигурантов к сбыту наркотиков была собрана в полном объеме, установленные схемы деятельности, круг лиц, входивших в группировку и прочее, правоохранители получили решение суда и, 5 мая, провели более 10 обысков. Задержание происходило одновременно по месту временного проживания фигурантов.

В ходе обысков полицейские изъяли уже расфасованные и готовые к продаже дозы метадона в количестве 543 штуки стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет около 540 тысяч гривен. Кроме этого, изъяты электронные весы, фасовочные материалы, банковские карточки для ведения расчетов с покупателями, мобильные телефоны, скретч и сим-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, деньги, а также автомобиль на иностранной регистрации,. Сейчас решается вопрос о наложении на транспортное средство ареста. Канал сбыта в мессенджере заблокирован.

— Продажа наркотиков велась дистанционно, с помощью гаджетов. Для этого использовались сим-карты мобильных операторов с тройной переадресацией входящих и исходящих вызовов. Сбыт осуществлялся с помощью известного мессенджера, где указывались цены и виды наркотического средства, денежный оборот - с помощью оплат на платежные счета различных банковских учреждений и через пополнение счетов мобильных операторов. В дальнейшем деньги через платежные электронные системы выводились дельцами на различные карточные счета и снимались через банкомат. Фигуранты, выполняли функции наркорурьеров, получали от организаторов товар по почте, самостоятельно фасовали на «закладки» и размещали в тайниках. Установлено, что днем наркодельцы размещали около 100 «закладок», за которые клиенты платили в среднем по 350 гривен. После расчета на телефон покупателей направлялись соответствующие установки или фото с подробным описанием места закладки, - сообщили в полиции.

Вчера, 6 мая, следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления. Им инкриминируется часть 2 статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», что наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. В ближайшее время суд будет выбирать для фигурантов меру пресечения. Вещественные доказательства направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о предоставлении действиям задержанных дополнительной квалификации. Продолжается следствие. Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к деятельности группы.