Больше 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, это самый большой показатель за все время ситуации с COVID-19 в стране.

Об этом сообщает Украинская правда.

— За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5471 (48,7%) без клинических проявлений, - сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

Всего в Российской Федерации «нарастающим итогом» зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) Covid-19, отметили в штабе.

По этому показателю 7 мая Россия вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тысячи случаев) и Францию (173,2 тысячи), согласно данным Университета Джона Хопкинса.

Впереди остаются США (1228,6 тысячи), Испания (220,3 тысячи), Италия (214,4 тысячи) и Великобритания (201,6 тысячи).

По суточному приросту (11,1 тысяч) Россия делит второе место в мире с Бразилией (также 11,1 тысячи), на первом месте – США (24,2 тысячи). В Великобритании прирост составляет примерно 6 тысячи, в Италии около 1,5 тысячи, в Испании – около 1 тысячи.

В Москве 6703 новых случая за последние сутки, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных диагнозов в столице выросло до 92 676.

За последние сутки в целом по России умерли 88 человек с коронавирусом, из них 39 – в Москве. За весь период умерло 1625 человек.

Выписаны по выздоровлению за последние сутки 2476 человек, из них 769 - в Москве. За весь период выздоровело 23803 человек.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 7 мая в Николаевской области выявлено 8 новых подтвержденных случаев COVID-19.