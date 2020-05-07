Около 90 тысяч работников здравоохранения инфицированы кронавирусом по всему миру.

Об этом со ссылкой на данные Международного совета медсестер (ICN) сообщает УНН.

— ICN заявил, что по меньшей мере 90 000 работников здравоохранения во всем мире, как полагают, были инфицированы COVID-19, а, возможно, и в два раза больше, на фоне сообщений о нехватке средств защиты, - говорится в сообщении.

В результате болезни, как сообщается, погибли более 260 медсестер.

Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 7 мая коронавирусной инфекцией заболели 40 врачей.