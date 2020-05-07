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Около 90 тысяч работников здравоохранения инфицированы кронавирусом по всему миру.
Об этом со ссылкой на данные Международного совета медсестер (ICN) сообщает УНН.
— ICN заявил, что по меньшей мере 90 000 работников здравоохранения во всем мире, как полагают, были инфицированы COVID-19, а, возможно, и в два раза больше, на фоне сообщений о нехватке средств защиты, - говорится в сообщении.
В результате болезни, как сообщается, погибли более 260 медсестер.
Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 7 мая коронавирусной инфекцией заболели 40 врачей.
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Около 90 тысяч работников здравоохранения инфицированы кронавирусом по всему миру.
Об этом со ссылкой на данные Международного совета медсестер (ICN) сообщает УНН.
— ICN заявил, что по меньшей мере 90 000 работников здравоохранения во всем мире, как полагают, были инфицированы COVID-19, а, возможно, и в два раза больше, на фоне сообщений о нехватке средств защиты, - говорится в сообщении.
В результате болезни, как сообщается, погибли более 260 медсестер.
Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 7 мая коронавирусной инфекцией заболели 40 врачей.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный