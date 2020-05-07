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В Днепре 15-летний подросток с криками «Я — миллионер» из травматического пистолета стрелял по машинам. Стрельбу подросток транслировал в Instagram.
Об этом сообщает Громадське.
Инцидент произошел 6 мая, но полиция сообщила о нем на следующий день. Парень, который в видео назвал себя Сергеем Абрамовым, сделал 18 выстрелов из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже дома, перед тем, как его остановили полицейские. В результате стрельбы никто из прохожих не пострадал.
Патрульные полицейские заявили, что когда прибыли к нужному подъезду, некий гражданин сообщил, что в этой квартире сейчас находится несовершеннолетний брат хулигана, однако эта информация не подтвердилась.
— Полицейские попросили парня выйти. Тот согласился. Но спокойного разговора не получилось. Подросток вел себя агрессивно, вызывающе, угрожал патрульным и пытался затеять драку. Его задержали, вызвали следственно-оперативную группу, а также его родителей, — сообщили патрульные
По предварительным данным полиции, в момент стрельбы подросток был в состоянии наркотического опьянения. Полицейские изъяли оружие и обнаружили у подъезда гильзы. Как выяснилось, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего.
По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в 2019 году, в одном из супермаркетов Харькова во время ссоры 14-летний парень стрелял в сторону посетителей, вероятно, из пневматического пистолета, в результате чего пострадали два человека.
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В Днепре 15-летний подросток с криками «Я — миллионер» из травматического пистолета стрелял по машинам. Стрельбу подросток транслировал в Instagram.
Об этом сообщает Громадське.
Инцидент произошел 6 мая, но полиция сообщила о нем на следующий день. Парень, который в видео назвал себя Сергеем Абрамовым, сделал 18 выстрелов из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже дома, перед тем, как его остановили полицейские. В результате стрельбы никто из прохожих не пострадал.
Патрульные полицейские заявили, что когда прибыли к нужному подъезду, некий гражданин сообщил, что в этой квартире сейчас находится несовершеннолетний брат хулигана, однако эта информация не подтвердилась.
— Полицейские попросили парня выйти. Тот согласился. Но спокойного разговора не получилось. Подросток вел себя агрессивно, вызывающе, угрожал патрульным и пытался затеять драку. Его задержали, вызвали следственно-оперативную группу, а также его родителей, — сообщили патрульные
По предварительным данным полиции, в момент стрельбы подросток был в состоянии наркотического опьянения. Полицейские изъяли оружие и обнаружили у подъезда гильзы. Как выяснилось, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего.
По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в 2019 году, в одном из супермаркетов Харькова во время ссоры 14-летний парень стрелял в сторону посетителей, вероятно, из пневматического пистолета, в результате чего пострадали два человека.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный