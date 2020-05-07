В Крыму упал российский транспортно-боевой вертолет Ми-35, в резльтате падения пострадало три человека, один в последствии скончался.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник в четверг.

«Один из пострадавших, доставленных в больницу Джанкоя, погиб», — сказал собеседник агентства.

В министерстве здравоохранения Крыма официально эту информацию не подтверждают.

Вице-премьер оккупационного пртавительства Крыма Елена Романовская сообщила агентству, что из Симферополя в Джанкой вылетел борт санавиации.

7 мая транспортно-боевой вертолет Ми-35 после планового тренировочного полета совершил жесткую посадку в районе Джанкоя на севере Крыма, пострадали трое военных, они госпитализированы. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Причины происшествия выясняет комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в грузовой кабине или на внешней подвеске.

Ранее в Днепропетровской области, возле поселка Слобожанское, упал и загорелся четырехместный самолет. В результате аварии погибли два человека.