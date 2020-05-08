В пятницу, 8 мая, депутаты армянского парламента устроили массовую драку.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Конфликт вспыхнул между представителями фракции Мой шаг, которую возглавляет премьер-министр Никола Пашинян, и сторонниками лидера Просвещенной Армении Эдмона Марукяна.

Все началось с его выступления с критикой правящей партии.

Во время речи Марукяна к трибуне подошел член фракции Мой шаг Микаелян и после его замечания оба депутата вступили в схватку, к которой присоединились и другие парламентарии из обоих лагерей.

После этого спикер Арарат Мирзоян прервал заседание и объявил перерыв.

Напомним, что Минский горисполком отказал трем общественным организациям в проведении на 9 мая акции «Бессмертный полк» из-за ситуации с COVID-19 и напомнил об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий.