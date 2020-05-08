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В пятницу, 8 мая, депутаты армянского парламента устроили массовую драку.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Конфликт вспыхнул между представителями фракции Мой шаг, которую возглавляет премьер-министр Никола Пашинян, и сторонниками лидера Просвещенной Армении Эдмона Марукяна.
Все началось с его выступления с критикой правящей партии.
Во время речи Марукяна к трибуне подошел член фракции Мой шаг Микаелян и после его замечания оба депутата вступили в схватку, к которой присоединились и другие парламентарии из обоих лагерей.
После этого спикер Арарат Мирзоян прервал заседание и объявил перерыв.
Напомним, что Минский горисполком отказал трем общественным организациям в проведении на 9 мая акции «Бессмертный полк» из-за ситуации с COVID-19 и напомнил об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий.
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В пятницу, 8 мая, депутаты армянского парламента устроили массовую драку.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Конфликт вспыхнул между представителями фракции Мой шаг, которую возглавляет премьер-министр Никола Пашинян, и сторонниками лидера Просвещенной Армении Эдмона Марукяна.
Все началось с его выступления с критикой правящей партии.
Во время речи Марукяна к трибуне подошел член фракции Мой шаг Микаелян и после его замечания оба депутата вступили в схватку, к которой присоединились и другие парламентарии из обоих лагерей.
После этого спикер Арарат Мирзоян прервал заседание и объявил перерыв.
Напомним, что Минский горисполком отказал трем общественным организациям в проведении на 9 мая акции «Бессмертный полк» из-за ситуации с COVID-19 и напомнил об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный