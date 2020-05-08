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В Николаеве задержали 23-летнего подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки, который находился в розыске.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ полиции в Николаевской области.
«Задержанный более полутора лет скрывался от органов досудебного следствия и был объявлен в розыск. 7 мая сотрудники Управления уголовного розыска и Заводского отдела полиции установили местонахождение беглеца и задержали его. Чтобы избежать уголовной ответственности, он постоянно менял место жительства», — говорится в сообщении.
Ему сообщили о подозрении в покушении на изнасилование и краже. Заводской районный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, происшествие случилось 14 июня 2018 года во дворе жилого дома за магазином «Сотка» на улице Соборной. Трое злоумышленников 20, 21, и 23 года изнасиловали 12-летнюю девочку и украли её личные вещи. Тогда суд поместил их под арест, но в дальнейшем двум фигурантам дела изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Злоумышленники нарушили условия домашнего ареста и сбежали.
В начале апреля этого года Центральный районный суд Николаева признал виновным в изнасиловании девочки 20-летнего николаевца и вынес приговор — 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Еще один фигурант дела, которому была изменена мера пресечения на домашний арест, также находится в розыске и скрывается от следствия.
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В Николаеве задержали 23-летнего подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки, который находился в розыске.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ полиции в Николаевской области.
«Задержанный более полутора лет скрывался от органов досудебного следствия и был объявлен в розыск. 7 мая сотрудники Управления уголовного розыска и Заводского отдела полиции установили местонахождение беглеца и задержали его. Чтобы избежать уголовной ответственности, он постоянно менял место жительства», — говорится в сообщении.
Ему сообщили о подозрении в покушении на изнасилование и краже. Заводской районный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, происшествие случилось 14 июня 2018 года во дворе жилого дома за магазином «Сотка» на улице Соборной. Трое злоумышленников 20, 21, и 23 года изнасиловали 12-летнюю девочку и украли её личные вещи. Тогда суд поместил их под арест, но в дальнейшем двум фигурантам дела изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Злоумышленники нарушили условия домашнего ареста и сбежали.
В начале апреля этого года Центральный районный суд Николаева признал виновным в изнасиловании девочки 20-летнего николаевца и вынес приговор — 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Еще один фигурант дела, которому была изменена мера пресечения на домашний арест, также находится в розыске и скрывается от следствия.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный