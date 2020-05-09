В мире количество зараженных коронавирусом, по состоянию на 9 мая, превысило 4 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Больше всего зараженных зафиксировано в Соединенных Штатах Америки — 1 320 044. В пятерке наиболее пораженных коронавирусом стран оказались Испания (260 тыс.), Италия (217 тыс.), Великобритания (211 тыс.) и Россия (187 тыс.)

Всего в мире от коронавируса умер уже 275 781 человек. Из них 78,5 тысяч смертельных случаев зафиксировано в США.

За последние сутки в мире подтвердили почти 95 тысяч новых случаев заражения. Кроме того, зафиксировали более 5 тысяч новых смертельных случаев.

Кроме того, по данным сайта, 1 376 235 человек в мире вылечились от коронавируса.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил о том, что пандемия коронавируса продолжает вызывать «цунами ненависти и ксенофобии, искать козлов отпущения и запугивания» и призвал к «всеобщим усилиям по прекращению разжигания ненависти во всем мире».