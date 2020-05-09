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Сегодня, 9 мая, на проспекте Центральном, на остановке 3-я Слободская начали незаконно монтировать торговый павильон.
Об этом глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева написала на своей странице в Facebook.
— У кого праздник, у кого карантин, у кого и то, и другое, но для определенного сектора жизнедеятельности города жизнь бьет ключом. Остановочный комплекс на самом Центральном проспекте города и улице Дзержинского (3-я Слободская, – прим.). Основное место ожидания пассажирами общественного транспорта плавно превращается в очередной торговый объект. И не важно, что сокращается площадь для пассажиров, в том числе сидячие места. При этом, уже есть место организованной торговли кондитерскими изделиями, тут же есть и финансово-кредитные услуги, торговля мобильными телефонами, — заявила Елена Киселева.
Елена Киселева раскритиковала работу главы антикоррупционного департамента Андрея Ермолаева и главного архитектора Андрея Цымбала, которые, по ее словам, не ведут борьбу со стихийными рынками и МАФами.
— Все это есть у вас перед носом, при выходе из транспортного средства. С троллейбуса и в шаге доступности сразу в объект сферы услуг и торговли. Но вместо лавок для ожидания очередной павильон – это перебор. Зачем? Все это время существует за средства налогоплательщиков города департамент Ермолаева (Андрей Ермолаев, глава Департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции, - прим.) и департамент архитектуры со всеми их грандиозными сносами-заносами-схемами и темами? Мне одной кажется, что это перебор или конкретная оценка эффективности их работы. С праздником! С днем Победы. Будки в Николаеве на проспекте Центральном не победить – и то, что это организовано именно сегодня – это просто позор. Держите удар господа чиновники. Действуйте, это вызов вам, — добавила Елена Киселева.
Напомним, в 2018 году под построенным навесом у торгового павильона на остановке общественного транспорта у самого пешеходного перехода по проспекту Центральному на пересечении с улицей 3 Слободской образовался стихийный рынок.
Фактическое разрешение на строительство крытого навеса на остановке общественного транспорта на 3 Слободской компании «Экстетик 1» еще в марте дал заместитель Николаевского городского головы по вопросам земли и архитектуры Юрий Андриенко. Отвечая на претензии городского головы Николаева Александра Сенкевича, вице-мэр заявил, что он «поверил в альтруизм» предпринимателей, которые хотят облагородить прилегающую к их павильону территорию.
В июне 2018 года, в Николаеве начались работы по демонтажу навеса на проспекте Центральном, остановка 3-я Слободская.
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Сегодня, 9 мая, на проспекте Центральном, на остановке 3-я Слободская начали незаконно монтировать торговый павильон.
Об этом глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева написала на своей странице в Facebook.
— У кого праздник, у кого карантин, у кого и то, и другое, но для определенного сектора жизнедеятельности города жизнь бьет ключом. Остановочный комплекс на самом Центральном проспекте города и улице Дзержинского (3-я Слободская, – прим.). Основное место ожидания пассажирами общественного транспорта плавно превращается в очередной торговый объект. И не важно, что сокращается площадь для пассажиров, в том числе сидячие места. При этом, уже есть место организованной торговли кондитерскими изделиями, тут же есть и финансово-кредитные услуги, торговля мобильными телефонами, — заявила Елена Киселева.
Елена Киселева раскритиковала работу главы антикоррупционного департамента Андрея Ермолаева и главного архитектора Андрея Цымбала, которые, по ее словам, не ведут борьбу со стихийными рынками и МАФами.
— Все это есть у вас перед носом, при выходе из транспортного средства. С троллейбуса и в шаге доступности сразу в объект сферы услуг и торговли. Но вместо лавок для ожидания очередной павильон – это перебор. Зачем? Все это время существует за средства налогоплательщиков города департамент Ермолаева (Андрей Ермолаев, глава Департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции, - прим.) и департамент архитектуры со всеми их грандиозными сносами-заносами-схемами и темами? Мне одной кажется, что это перебор или конкретная оценка эффективности их работы. С праздником! С днем Победы. Будки в Николаеве на проспекте Центральном не победить – и то, что это организовано именно сегодня – это просто позор. Держите удар господа чиновники. Действуйте, это вызов вам, — добавила Елена Киселева.
Напомним, в 2018 году под построенным навесом у торгового павильона на остановке общественного транспорта у самого пешеходного перехода по проспекту Центральному на пересечении с улицей 3 Слободской образовался стихийный рынок.
Фактическое разрешение на строительство крытого навеса на остановке общественного транспорта на 3 Слободской компании «Экстетик 1» еще в марте дал заместитель Николаевского городского головы по вопросам земли и архитектуры Юрий Андриенко. Отвечая на претензии городского головы Николаева Александра Сенкевича, вице-мэр заявил, что он «поверил в альтруизм» предпринимателей, которые хотят облагородить прилегающую к их павильону территорию.
В июне 2018 года, в Николаеве начались работы по демонтажу навеса на проспекте Центральном, остановка 3-я Слободская.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
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