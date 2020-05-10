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На севере Москвы произошел пожар в Городской клинической больнице имени. Спасокукоцкого, где лежат пациенты с коронавирусом.
Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Сейчас проводится эвакуация людей из больницы.
Корпус № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого на улице Вучетича, дом 21 перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусом. По итогу число коек увеличилось на 45 процентов — с 225 до 328. Работали в коронавирусном стационаре 87 врачей и 135 медицинских сестер.
Напомним, Россия вышла на пятое место по числу заболевших COVID-19.
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На севере Москвы произошел пожар в Городской клинической больнице имени. Спасокукоцкого, где лежат пациенты с коронавирусом.
Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Сейчас проводится эвакуация людей из больницы.
Корпус № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого на улице Вучетича, дом 21 перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусом. По итогу число коек увеличилось на 45 процентов — с 225 до 328. Работали в коронавирусном стационаре 87 врачей и 135 медицинских сестер.
Напомним, Россия вышла на пятое место по числу заболевших COVID-19.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
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Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный