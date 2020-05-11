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В китайском городе Ухань, который ранее был эпицентром распространения COVID-19, впервые с апреля зафиксировали 5 новых случаев заражения.
Об этом сообщает BBC.
Сначала у всех пяти пациентов болезнь проходила бессимптомно, но за последние 24 часа у них подтвердили COVID-19.
Также об 11 новых случаев инфицирования сообщили в городе Шулань в провинции Цзилинь, у границ с Россией и Северной Кореей. Все новые случаи ввезены из-за рубежа.
В органах здравоохранения предупредили, что во время выхода страны из карантина и когда люди передвигаются свободно возможен подъем инфицирования.
Напомним, за последние сутки в России обнаружили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с таким скачком страна оказалась на третьем месте по количеству инфицированных коронавирусом в мире. До сих пор она была на 5 месте.
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В китайском городе Ухань, который ранее был эпицентром распространения COVID-19, впервые с апреля зафиксировали 5 новых случаев заражения.
Об этом сообщает BBC.
Сначала у всех пяти пациентов болезнь проходила бессимптомно, но за последние 24 часа у них подтвердили COVID-19.
Также об 11 новых случаев инфицирования сообщили в городе Шулань в провинции Цзилинь, у границ с Россией и Северной Кореей. Все новые случаи ввезены из-за рубежа.
В органах здравоохранения предупредили, что во время выхода страны из карантина и когда люди передвигаются свободно возможен подъем инфицирования.
Напомним, за последние сутки в России обнаружили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с таким скачком страна оказалась на третьем месте по количеству инфицированных коронавирусом в мире. До сих пор она была на 5 месте.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный