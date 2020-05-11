Об этом сообщает BBC.

Сначала у всех пяти пациентов болезнь проходила бессимптомно, но за последние 24 часа у них подтвердили COVID-19.

Также об 11 новых случаев инфицирования сообщили в городе Шулань в провинции Цзилинь, у границ с Россией и Северной Кореей. Все новые случаи ввезены из-за рубежа.

В органах здравоохранения предупредили, что во время выхода страны из карантина и когда люди передвигаются свободно возможен подъем инфицирования.

Напомним, за последние сутки в России обнаружили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с таким скачком страна оказалась на третьем месте по количеству инфицированных коронавирусом в мире. До сих пор она была на 5 месте.