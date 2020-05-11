Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на курсантов, их родственников и знакомых, передает Громадське.

Отмечается, что репетиции парада на полигоне происходили три раза в неделю с 25 марта по 16 апреля. Репетиции прекратили после того, как 16 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил о переносе парада на более позднюю дату в 2020 году.

Всего в параде должны были участвовать 15 тысяч человек и 400 единиц техники. В репетициях должны были участвовать подразделения из 17 регионов России, в то же время, сколько именно человек участвовали в подготовке неизвестно.

Напомним, за последние сутки в России обнаружили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с таким скачком страна оказалась на третьем месте по количеству инфицированных коронавирусом в мире. До сих пор она была на 5 месте.