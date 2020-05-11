Сирийские правительственные войска и российские союзники целенаправленно наносят удары с земли и воздуха по школам и больницам в Сирии.

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International, передаёт Громадське.

К такому выводу правозащитники пришли на основании интервью с более 70 лицами (свидетелями, беженцами, врачами, учителями и т.д.), спутниковых снимков, журналов наблюдения за самолетами и перехваченной радиосвязи самолетов. Организация зафиксировала незаконные нападения сирийских правительственных и российских сил на больницы и школы в районе Идлиб и западного Алеппо.

В период с мая 2019 года по февраль 2020 года наблюдатели организации насчитали не менее 18 таких нападений на северо-западе Сирии. В двух случаях сирийские правительственные силы использовали запрещенные в мире бочковые бомбы. Эти атаки провоцируют гуманитарный кризис: 5 больниц после этих нападений закрылись.

Как напомнили в Amnesty International, нападения на школы и больницы — это «серьезное нарушение международного гуманитарного права», военные преступления и преступления против человечества.

В отчете также отмечается, что в работу гуманитарных организаций в Сирии вмешивалась Хайят Тахрир аль-Шам — самая большая коалиция вооруженных формирований на северо-западе.

— Гражданское местное население находится под угрозой, если важный механизм ООН по оказанию гуманитарной помощи через границу с Турцией не будет восстановлен. Совет Безопасности ООН должен гарантировать, чтобы этот механизм оставался, — призывают правозащитники в документе.

Отметим, что последнее масштабное обострение в Идлибе началось после того, как вечером 27 февраля в провинции в результате авиаудара были убиты по меньшей мере 33 турецких военных. Анкара обвинила в нападении «сирийский режим» Башара Асада и в ответ начала массированный обстрел по сирийским войскам с применением артиллерии, авиации и беспилотников.

Правительственные сирийские войска (армию Асада) поддерживает Россия, тогда как Турция находится на стороне части оппозиционных Дамаска сил, базирующихся преимущественно на северо-западе страны, у сирийско-турецкой границы.

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