В столице Индии Нью-Дели обезьяна смогла взломать банкомат, посмотрела, что там внутри, и убежала.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на индийские СМИ.

Местные полицейские получили сигнал о вскрытии банкомата, но на месте не нашли никаких следов. Поэтому они решили посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Там они увидели, что обезьяна просто повисла на банкомате — и он открылся.

Животное посмотрело, что там внутри и ушло, правоохранители его не задержали.

Напомним, власти испанского курорта Саара-де-лос-Атунес помыли хлоркой пляж, чтобы защитить детей, которые 6 месяцев сидели на карантине, от коронавируса. Экологи заявили, что из-за «дезинфекции» погибли животные.