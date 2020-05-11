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Об этом сообщает hromadske со ссылкой на индийские СМИ.
Местные полицейские получили сигнал о вскрытии банкомата, но на месте не нашли никаких следов. Поэтому они решили посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Там они увидели, что обезьяна просто повисла на банкомате — и он открылся.
Животное посмотрело, что там внутри и ушло, правоохранители его не задержали.
Напомним, власти испанского курорта Саара-де-лос-Атунес помыли хлоркой пляж, чтобы защитить детей, которые 6 месяцев сидели на карантине, от коронавируса. Экологи заявили, что из-за «дезинфекции» погибли животные.
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на индийские СМИ.
Местные полицейские получили сигнал о вскрытии банкомата, но на месте не нашли никаких следов. Поэтому они решили посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Там они увидели, что обезьяна просто повисла на банкомате — и он открылся.
Животное посмотрело, что там внутри и ушло, правоохранители его не задержали.
Напомним, власти испанского курорта Саара-де-лос-Атунес помыли хлоркой пляж, чтобы защитить детей, которые 6 месяцев сидели на карантине, от коронавируса. Экологи заявили, что из-за «дезинфекции» погибли животные.