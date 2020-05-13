Администрация президента США повысила до 147 тысяч прогнозируемое до 4 августа 2020 года число смертей от коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, данный прогноз на 10 тысяч превышает показатели прошлой недели, которые публиковали в Белом доме.

В Институте измерений метрик здравоохранения отметили, что рост прогнозируемых показателей смертности может быть зафиксирован в штатах Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсильвания, Мэриленд и Северная Каролина.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.