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Администрация президента США повысила до 147 тысяч прогнозируемое до 4 августа 2020 года число смертей от коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
По данным издания, данный прогноз на 10 тысяч превышает показатели прошлой недели, которые публиковали в Белом доме.
В Институте измерений метрик здравоохранения отметили, что рост прогнозируемых показателей смертности может быть зафиксирован в штатах Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсильвания, Мэриленд и Северная Каролина.
Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.
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Администрация президента США повысила до 147 тысяч прогнозируемое до 4 августа 2020 года число смертей от коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
По данным издания, данный прогноз на 10 тысяч превышает показатели прошлой недели, которые публиковали в Белом доме.
В Институте измерений метрик здравоохранения отметили, что рост прогнозируемых показателей смертности может быть зафиксирован в штатах Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсильвания, Мэриленд и Северная Каролина.
Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.