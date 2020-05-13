|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:36
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.2 грн
28-летний борец сумо Кийотаке Суетаке, известный как Шобуши, умер от коронавирусной болезни. Это первый в мире спортсмен, умерший от COVID-19.
Об этом сообщает японский канал NHK со ссылкой на заявление Японской ассоциации сумо, передаёт Громадське.
Отмечается, что Шобуши умер утром 13 мая: из-за пневмонии, вызванной коронавируса, у него отказал ряд органов.
В больницу он был госпитализирован еще в начале апреля с симптомами коронавирусной инфекции, которая позже подтвердилась.
— Он мужественно боролся с болезнью, выдерживая боль и страдания более месяца, как борец сумо. Надеемся, он упокоится с миром. Очень благодарны всем медицинским работникам, которые очень заботливо за ним ухаживали, — говорится в заявлении Японской ассоциации сумо.
Как отмечает CNN, коронавирус подтвердили у шести борцов сумо. Соревнования между спортсменами без COVID-19 продолжаются и дальше, но без зрителей.
По состоянию на 13 мая в Японии SARS-CoV-2 обнаружили всего почти у 16 тысяч человек. 657 случаев инфицирования стали летальными, более 8500 человек вылечились.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
28-летний борец сумо Кийотаке Суетаке, известный как Шобуши, умер от коронавирусной болезни. Это первый в мире спортсмен, умерший от COVID-19.
Об этом сообщает японский канал NHK со ссылкой на заявление Японской ассоциации сумо, передаёт Громадське.
Отмечается, что Шобуши умер утром 13 мая: из-за пневмонии, вызванной коронавируса, у него отказал ряд органов.
В больницу он был госпитализирован еще в начале апреля с симптомами коронавирусной инфекции, которая позже подтвердилась.
— Он мужественно боролся с болезнью, выдерживая боль и страдания более месяца, как борец сумо. Надеемся, он упокоится с миром. Очень благодарны всем медицинским работникам, которые очень заботливо за ним ухаживали, — говорится в заявлении Японской ассоциации сумо.
Как отмечает CNN, коронавирус подтвердили у шести борцов сумо. Соревнования между спортсменами без COVID-19 продолжаются и дальше, но без зрителей.
По состоянию на 13 мая в Японии SARS-CoV-2 обнаружили всего почти у 16 тысяч человек. 657 случаев инфицирования стали летальными, более 8500 человек вылечились.