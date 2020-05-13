Об этом сообщает японский канал NHK со ссылкой на заявление Японской ассоциации сумо, передаёт Громадське.

Отмечается, что Шобуши умер утром 13 мая: из-за пневмонии, вызванной коронавируса, у него отказал ряд органов.

В больницу он был госпитализирован еще в начале апреля с симптомами коронавирусной инфекции, которая позже подтвердилась.

— Он мужественно боролся с болезнью, выдерживая боль и страдания более месяца, как борец сумо. Надеемся, он упокоится с миром. Очень благодарны всем медицинским работникам, которые очень заботливо за ним ухаживали, — говорится в заявлении Японской ассоциации сумо.

Как отмечает CNN, коронавирус подтвердили у шести борцов сумо. Соревнования между спортсменами без COVID-19 продолжаются и дальше, но без зрителей.