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Еще 494 человека, которые имели положительный результат теста на COVID-19 в Великобритании, умерли за прошедшие сутки — количество жертв пандемии в стране выросло до 33 186.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.
С более 33 тысячами умерших Великобритания продолжает оставаться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после США.
Италия, которая первой сильно пострадала от пандемии, зафиксировала 30 911 летальных случаев.
В общем 87 043 теста на COVID-19 было проведено в Великобритании 12 мая — у 3242 человек обнаружили инфекцию.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова возмутилась решению заместителя главы Николаевской ОГА Александра Трайтли госпитализировать детей с подозрением на COVID-19 в отделение, в котором есть пациенты с подтвержденным диагнозом.
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Еще 494 человека, которые имели положительный результат теста на COVID-19 в Великобритании, умерли за прошедшие сутки — количество жертв пандемии в стране выросло до 33 186.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.
С более 33 тысячами умерших Великобритания продолжает оставаться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после США.
Италия, которая первой сильно пострадала от пандемии, зафиксировала 30 911 летальных случаев.
В общем 87 043 теста на COVID-19 было проведено в Великобритании 12 мая — у 3242 человек обнаружили инфекцию.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова возмутилась решению заместителя главы Николаевской ОГА Александра Трайтли госпитализировать детей с подозрением на COVID-19 в отделение, в котором есть пациенты с подтвержденным диагнозом.