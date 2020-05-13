Еще 494 человека, которые имели положительный результат теста на COVID-19 в Великобритании, умерли за прошедшие сутки — количество жертв пандемии в стране выросло до 33 186.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.

С более 33 тысячами умерших Великобритания продолжает оставаться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после США.

Италия, которая первой сильно пострадала от пандемии, зафиксировала 30 911 летальных случаев.

В общем 87 043 теста на COVID-19 было проведено в Великобритании 12 мая — у 3242 человек обнаружили инфекцию.

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова возмутилась решению заместителя главы Николаевской ОГА Александра Трайтли госпитализировать детей с подозрением на COVID-19 в отделение, в котором есть пациенты с подтвержденным диагнозом.