Около 61,1 тысячи членов экипажей в настоящее время застряли на борту 91 круизного судна в водах и портах США из--за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ.

— Береговая охрана осуществляет мониторинг 23 круизных кораблей, которые закреплены в водах США, на борту примерно 13 200 членов экипажа, и 24 круизных судна, пришвартованных в портах США, на борту которых примерно 14 400 членов экипажа, - заявил представитель береговой охраны Барри Лейн.

Кроме того, отмечается, что в водах США находятся дополнительные 44 круизных судна с примерно 33 500 членами экипажа.

Пассажиров на них нет.

Большинство круизных судов застряли из-за правил, установленных Центрами США по контролю и профилактике заболеваний после вспышек, которые произошли на кораблях.

Отмечается, что на борту авианосца USS Theodore Roosevelt зафиксировано более 850 случаев COVID-19 среди почти 5000 членов экипажа.

В мире по состоянию на утро 14 мая COVID-19 диагностировали у 4 429 744 человек, из них 298 174 человека умерли, 1 659 791 выздоровел.

Напомним, что в Украине впервые за время пандемии коронавируса за сутки вылечилось больше людей чем заболело, состоянием на 14 мая зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая, за сутки выздоровели 427 человек.