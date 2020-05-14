В Вознесенском районе на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» столкнулись две легковушки, оба водителя погибли на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Авария произошла сегодня утром 14 мая, спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали тела погибших водителей обоих автомобилей и травмированного пассажира.

— Пострадавшего пассажира передали медикам, которые транспортировали мужчину каретой скорой помощи в Новоодесскую ЦРБ. На месте работают сотрудники полиции, - сказано в сообщении.

Напомним, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.