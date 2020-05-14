Сегодня, 14 мая, Араик Амирханян, руководитель нескольких компаний по ремонту дорог, вместе с двумя вооруженными мужчирнами незаконно проник в здание Укравтодора.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Отмечается, что после 4 неудачных попыток они незаконно воспользовались въездом для служебного транспорта и, выломав двери пожарного выхода, проникли в здание. На место были вызваны представителей Государственной службы охраны.

«Группировка Амирханяна ворвалась в несколько кабинетов здания, откровенно угрожая и расспрашивая у работников Укравтодора в агрессивной форме, где сейчас находится глава агентства. Как сообщалось на официальных ресурсах Укравтодора, сегодня Александр Кубраков находился в командировке в Житомирской и Ровенской областях», — отметили в агентстве.

В Укравтодоре сообщили, что Араик Амирханян покинул здание благодаря помощи правоохранителей. Через час, когда ГСО покинула здание Укравтодора, он снова пытался ворваться в здание. Это повторялось 4 раза.

«Это не первый раз, когда Араик Амирханян пытается, кроме медиа-давления, применять физические угрозы. Против него уже были открыты уголовные и административные производства. С оружием Амирханян посещал и предыдущего председателя Укравтодора Славомира Новака и его предшественников. Все собранные сегодня видео и аудио материалы будут переданы в правоохранительные органы», — добавили в Укравтодоре.

В агенстве также заявили, что бизнесмен и приближенные к нему компании зарабатывают с помощью блокировки дорожных тендеров (тендерный троллинг). Так, по состоянию на 13 мая 2020 года, «группой Араика» в АМКУ заблокировано 11 тендеров на общую ожидаемую стоимость 5,9 миллиарда гривен.

«Подобные действия имеют прямое негативное влияние на реализацию планов Большого дорожного строительства. Насколько нам известно, дальше Амирханян поехал в АМКУ. Коллеги, держитесь», — отметили в Укравтодоре.

Напомним, 15 января Араик Амирханян незаконно ворвался в офис Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Отметим, что 19 июня прошлого года работники СБУ задержали фактического владельца ООО «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна в помещении Антимонопольного комитета.

Также Араик Амирханян «отличился» 5 ноября 2019 года. «Укртрансбезопасность» зафиксировала очередной случай перевозки груза с превышением весовых норм. Фуры фирмы «СПМК-17», колонну которых задержали на весовом комплексе, принадлежат Амирханяну. За период 2018-2019 года в отношении фирмы начислено 406 тысяч евро платы за проезд с превышением.

После обеда Араик Амирханян приехал на пункут ГВК с требованием отпустить его фуры, однако сотрудники «Укртрансбезопасности» не согласились выполнять это требование. После чего на пункт наведались несколько неизвестных и избили сотрудников «Укртрансбезопасности», забрав фуры и документы.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».