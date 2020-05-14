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Сегодня, 14 мая, в результате обрушения бывшего кинотеатра в городе Виноградов на Закарпатье погиб человек. Его тело под завалами нашли спасатели. Еще одного мужчину удалось спасти.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Закарпатья.
Сообщение об обвале поступило к спасателям в 16:37. Во время демонтажных работ здания бывшего кинотеатра «Луч» обвалилась стена.
Ориентировочно в 17:00 из-под завалов достали мужчину, которого на скорой помощи госпитализировали в медучреждение.
В 17:15 под завалами нашли второго мужчину без признаков жизни.
Сейчас спасатели разбирают конструкцию. Отмечается, что людей под завалами больше нет.
Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля в Николаеве обрушилась стена аварийного дома по улице Георгия Гонгадзе, 30.
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Сегодня, 14 мая, в результате обрушения бывшего кинотеатра в городе Виноградов на Закарпатье погиб человек. Его тело под завалами нашли спасатели. Еще одного мужчину удалось спасти.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Закарпатья.
Сообщение об обвале поступило к спасателям в 16:37. Во время демонтажных работ здания бывшего кинотеатра «Луч» обвалилась стена.
Ориентировочно в 17:00 из-под завалов достали мужчину, которого на скорой помощи госпитализировали в медучреждение.
В 17:15 под завалами нашли второго мужчину без признаков жизни.
Сейчас спасатели разбирают конструкцию. Отмечается, что людей под завалами больше нет.
Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля в Николаеве обрушилась стена аварийного дома по улице Георгия Гонгадзе, 30.