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Жертвами пандемии коронавируса COVID-19 в мире стали 301 558 человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer вечером в четверг, 14 мая.
Общее количество заражений достигает почти 4,5 миллиона, вылечились около 1,7 миллиона пациентов.
Больше всего смертей зафиксировали в США (86 040), Великобритании (33 614), Италии (31 368), Франции (27 425) и Испании (27 321).
Напомним, по состоянию на утро 14 мая в Украине насчитывалось 456 умерших от коронавируса.
Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения призвала европейские страны подготовиться ко второй волне COVID-19.
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Жертвами пандемии коронавируса COVID-19 в мире стали 301 558 человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer вечером в четверг, 14 мая.
Общее количество заражений достигает почти 4,5 миллиона, вылечились около 1,7 миллиона пациентов.
Больше всего смертей зафиксировали в США (86 040), Великобритании (33 614), Италии (31 368), Франции (27 425) и Испании (27 321).
Напомним, по состоянию на утро 14 мая в Украине насчитывалось 456 умерших от коронавируса.
Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения призвала европейские страны подготовиться ко второй волне COVID-19.