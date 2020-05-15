За сутки 14 мая в России зафиксировано 10 598 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, тогда как днем ранее было 9 974 новых случая.

Об этом сообщает Интерфакс.

По данным на утро 15 мая в Российской Федерации зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне в России впервые со 2 мая за сутки было зарегистрировано менее 10 тысяч заболевших: сообщалось о 9 974 новых случаях.

Больше всего заразившихся COVID-19 за последние сутки, 14 мая, выявлено в Москве – 4748 человек, Подмосковье — 945 человек, и Санкт-Петербурге – 541 человек.

Напомним, ы Украине состоянием на 9:00 15 мая зафиксировано 17 тысяч 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.