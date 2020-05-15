Фото - ГУНП в Николаевской области

15 мая около 16:30 на автодороге «Одесса — Киев» в Кривоозерском районе Николаевской области MAN столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем дорожной службы Volkswagen, после столкновения уже микроавтобус наехал на 35-летнего работника. Мужчина погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

На месте происшествия работают сотрудники Кривоозерского отдела полиции, следователи Следственного управления.

По данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в 2016 году в Николаеве на пересечении Центрального проспекта и улицы Шоссейной (бывшая улица Фрунзе) ранним утром 15 сентября произошло смертельное ДТП - водитель BMW сбил четверых работников дорожной службы.