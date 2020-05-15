В американском штате Калифорния стадо из 200 коз совершило набег на город Сан-Хосе.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что животные крушили все, что попадалось на пути, и поедали цветы в клумбах.

Местный житель Зак Роландс запечатлел коз в тот момент, когда они разнесли забор и атаковали восточную часть города.

Этих коз обычно приводят на холм поблизости, чтобы они очистили его от сорняков. Но во время карантина животные, вероятно, почувствовали, что округа опустела от людей и решили прорваться в город.

Напомним, в столице Индии Нью-Дели обезьяна смогла взломать банкомат, посмотрела, что там внутри, и убежала.