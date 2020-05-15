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В американском штате Калифорния стадо из 200 коз совершило набег на город Сан-Хосе.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что животные крушили все, что попадалось на пути, и поедали цветы в клумбах.
Местный житель Зак Роландс запечатлел коз в тот момент, когда они разнесли забор и атаковали восточную часть города.
Этих коз обычно приводят на холм поблизости, чтобы они очистили его от сорняков. Но во время карантина животные, вероятно, почувствовали, что округа опустела от людей и решили прорваться в город.
Напомним, в столице Индии Нью-Дели обезьяна смогла взломать банкомат, посмотрела, что там внутри, и убежала.
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В американском штате Калифорния стадо из 200 коз совершило набег на город Сан-Хосе.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что животные крушили все, что попадалось на пути, и поедали цветы в клумбах.
Местный житель Зак Роландс запечатлел коз в тот момент, когда они разнесли забор и атаковали восточную часть города.
Этих коз обычно приводят на холм поблизости, чтобы они очистили его от сорняков. Но во время карантина животные, вероятно, почувствовали, что округа опустела от людей и решили прорваться в город.
Напомним, в столице Индии Нью-Дели обезьяна смогла взломать банкомат, посмотрела, что там внутри, и убежала.