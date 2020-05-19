|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:25
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:45
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.45 грн
|26.75 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.16 грн
Индия и Бангладеш проводят эвакуацию более двух миллионов своих граждан в связи с надвигающимся мощным тропическим циклоном «Амфан».
Об этом сообщает Укринформ.
— Власти Индии и Бангладеш начали эвакуацию более 2 миллионов своих жителей в специальные убежища из-за угрозы со стороны надвигающегося циклона «Амфан», - говорится в сообщении.
Этот циклон уже вызвал ветра скоростью в 240 километров в час в районе Бенгальского залива. По суше он ударит, как ожидается, в эту среду.
Индийские метеорологи заявляют, что стихия тогда спровоцирует в прибрежных районах ветра скоростью в 175-195 километров в час. Это могут стать самые мощные штормы в Индийском океане за последние годы.
Напомним, что в провинциях на северо-востоке Китая власти вводят новый жесткий карантин из-за вспышки коронавируса. В целом ограничения коснулись около 108 миллионов человек.
Индия и Бангладеш проводят эвакуацию более двух миллионов своих граждан в связи с надвигающимся мощным тропическим циклоном «Амфан».
Об этом сообщает Укринформ.
— Власти Индии и Бангладеш начали эвакуацию более 2 миллионов своих жителей в специальные убежища из-за угрозы со стороны надвигающегося циклона «Амфан», - говорится в сообщении.
Этот циклон уже вызвал ветра скоростью в 240 километров в час в районе Бенгальского залива. По суше он ударит, как ожидается, в эту среду.
Индийские метеорологи заявляют, что стихия тогда спровоцирует в прибрежных районах ветра скоростью в 175-195 километров в час. Это могут стать самые мощные штормы в Индийском океане за последние годы.
Напомним, что в провинциях на северо-востоке Китая власти вводят новый жесткий карантин из-за вспышки коронавируса. В целом ограничения коснулись около 108 миллионов человек.