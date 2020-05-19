В Николаеве, в ночь на 19 мая, на улице Николаевской загорелся моторный отсек и салон автомобиля Toyota Prado, в результате едва не сгорели еще два автомобиля припаркованные рядом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

— В 2:37, 19 мая в оперативно-координационный центр ГУ сообщили о пожаре на улице Николаевской. Здесь горел моторный отсек и салон Toyota Prado. Вследствие повышенной температуры от пламени начали плавиться конструктивные элементы рядом расположенных Hyundai Tucson и Lexus NX 200T. Спасатели потушили пожар не допустив полного уничтожения автомобилей. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года на 100 километре трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Нечаяное Николаевского района загорелся автомобиль Dacia Logan.