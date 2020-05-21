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По состоянию на утро 21 мая в России всего зарегистрировано 317 тысяч 554 случаев коронавирусной инфекции, с начала распространения вируса в России скончались 3099 человек.
Источник: оперативный штаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом
За прошлые сутки в России зарегистрированы 8849 новых случаев инфекции. Больше всего новых заболевших в Москве (2913 человек), Московской области (892), Санкт-Петербурге (408).
За сутки в РФ умерли еще 127 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России скончались 3099 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 861 человека.
Сообщается, что в РФ провели свыше 7,8 миллиона лабораторных исследований для выявления инфекции. Отметим, что в РФ подают данные вместе с оккупированным полуостровом Крым. Оккупанты сообщают, что в Крыму выявили 299 случаев заболевания, 2 человека умерли.
Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.
По состоянию на утро 21 мая в России всего зарегистрировано 317 тысяч 554 случаев коронавирусной инфекции, с начала распространения вируса в России скончались 3099 человек.
Источник: оперативный штаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом
За прошлые сутки в России зарегистрированы 8849 новых случаев инфекции. Больше всего новых заболевших в Москве (2913 человек), Московской области (892), Санкт-Петербурге (408).
За сутки в РФ умерли еще 127 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России скончались 3099 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 861 человека.
Сообщается, что в РФ провели свыше 7,8 миллиона лабораторных исследований для выявления инфекции. Отметим, что в РФ подают данные вместе с оккупированным полуостровом Крым. Оккупанты сообщают, что в Крыму выявили 299 случаев заболевания, 2 человека умерли.
Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.