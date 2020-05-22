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Митингующие под зданием мэрии Николаева с требованием разрешить работу ярмарки в городе пытаются силой прорваться в здание и требуют встречи с мэром Александром Сенкевичем.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Пикетчики заявляют, что долго ждали, когда городской голова выйдет к ним, чтобы обсудить проблемные вопросы, однако мэр так и не вышел.
На месте полицейские призывают к порядку и налаживанию диалога.
Участники акции требовали пустить хотя бы пожилых людей в фойе мэрии «посидеть на диванах», однако полицейские сослались на распоряжение по пропускному режиму, согласно которому не могут пускать людей без разрешающего документа.
Нескольких активистов в итоге пропустили в здание, чтобы они написали обращение на имя городского головы.
Напомним, что участники акции требуют разрешить работу ярмарки на Колодезной и заявили, что если они не будут услышаны, то «приедут сюда и дверь завалят своей продукцией, молоком и яйцами, которые будут разбиты здесь».
Митингующие под зданием мэрии Николаева с требованием разрешить работу ярмарки в городе пытаются силой прорваться в здание и требуют встречи с мэром Александром Сенкевичем.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Пикетчики заявляют, что долго ждали, когда городской голова выйдет к ним, чтобы обсудить проблемные вопросы, однако мэр так и не вышел.
На месте полицейские призывают к порядку и налаживанию диалога.
Участники акции требовали пустить хотя бы пожилых людей в фойе мэрии «посидеть на диванах», однако полицейские сослались на распоряжение по пропускному режиму, согласно которому не могут пускать людей без разрешающего документа.
Нескольких активистов в итоге пропустили в здание, чтобы они написали обращение на имя городского головы.
Напомним, что участники акции требуют разрешить работу ярмарки на Колодезной и заявили, что если они не будут услышаны, то «приедут сюда и дверь завалят своей продукцией, молоком и яйцами, которые будут разбиты здесь».