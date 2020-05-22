В Пакистане потерпел крушение самолет, на борту которого было больше 90 пассажиров, самолет упал прямо на жилые дома.

Об этом сообщает ТСН.

Авария произошла сегодня 22 мая. Самолет собирался приземлиться в аэропорту Карачи. Номер рейса PK-8303. Авиационное подразделение подтвердило аварию и заявило, что это Airbus A320.

Как сообщает SkyNews со ссылкой на представителя Pakistan International Airlines, в самолете на момент аварии было 107 пассажиров. Информации о пострадавших пока нет. На месте происшествия сейчас находятся спасатели и военные.

По уточненной информации издания Reuters на борту было 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

— Пакистанская армия заявила, что ее силы быстрого реагирования и военизированные формирования прибыли на место для оказания помощи и спасения вместе с гражданской администрацией, - отмечает издание.

Самолет следовал в Карачи из города Лахор и разбился за минуту до посадки, крушение произошло в 4 километрах от аэропорта, перед падением пилоты сообщили о проблемах с запуском шасси, сообщает Geo.tv.

В районе где разбился самолет повреждены несколько домов, машины скорой помощи столкнулись с трудностями, поскольку улицы были довольно узкими, а огромное количество людей затрудняло продолжение операций по оказанию помощи.

Пресс-секретарь авиакомпании «Пакистан Интернэшнл Эйрлайнз» (PIA), которой принадлежал самолет Абдулла Хафиз заявил, что преждевременно указывать на какую-либо техническую неисправность в самолете, и независимое учреждение проведет расследование, чтобы выяснить причину крушения.

Опубликован список пассажиров, которые летели рейсом. Согласно списку, на борту самолета PK-8303 находился 51 мужчина, 31 женщина и девять детей.



