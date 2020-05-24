За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг трижды обстреливал окраины Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты — из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда.

В частности, у Авдеевки и дважды вблизи Гнутово противник задействовал 120 мм минометы. А неподалеку Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецком применяли снайперское оружие.

В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров. Неподалеку населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

В штабе сообщили, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

— Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность, — сообщили военнослужащие.

По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили.

— С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, — резюмировали в штабе.

Напомним, что в субботу, 23 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, на Донетчине снайпер боевиков ранил одного украинского военного.