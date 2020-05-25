Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных нарушениях со стороны правительства при закупке защитных костюмов для медиков по завышенным ценам.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

НАБУ начало проверку тендера по закупке 71 тысячи защитных костюмов для медперсонала после того, как правительство нарушило правила закупок в секторе здравоохранения.

Предварительное расследование проводится по факту возможного злоупотребления служебным положением.

В НАБУ Reuters подробности не рассказали, заявив, что разглашение деталей повредит расследованию.

В то же время, глава Государственного департамента медицинских закупок Украины Арсен Жумадилов, обвинил правительство в нарушении процедур закупки. Он утверждает, что правительство заключило контракт с компанией «Меддив», которая доставила костюмы очень поздно и по завышенной цене.

В МОЗ отрицают обвинения в свой адрес и утверждают, что действовали исходя из чрезвычайной ситуации в стране.

«Врачам нужны средства индивидуальной защиты. Если вместо костюма для биологической защиты будет куплен домашний... ну, извините», — сказал Reuters министр здравоохранения Максим Степанов.

«Меддив» отказались давать комментарии журналистам Reuters.

Ранее Министерство здравоохранения заявило, что закупало бы защитные костюмы для медиков от украинских производителей, если бы было подтверждение об их соответствии стандартам.