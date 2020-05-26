В аэропорту Анадыря на Чукотке при посадке разбился военный вертолет погибли все четверо членов экипажа.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания.

— Инцидент произошел по причине обнаруженной неисправности на высоте 30 метров, - сказал источник.

Позднее эту информацию "Интерфаксу" подтвердил представитель правительства Чукотского автономного округа.

— Предварительно, все четверо находившихся на борту погибли. Вертолет военный, - сказал собеседник агентства.

Информацию о том, что в результате жесткой посадки военного вертолета в Анадыре есть жертвы, подтвердил представитель правительства Чукотки, сообщает «РИА Новости». Позднее он сообщил, что вертолет проводил контрольное висение — процедуру проверки в воздухе работы двигателя воздушного судна перед отправкой на выполнение задачи. Вертолет упал с высоты 15 м, четыре человека, находившихся на борту, погибли, сообщил представитель правительства региона.



Источник агентства в экстренных службах предварительной причиной крушения также назвал техническую неисправность. По его информации, на месте катастрофы в аэропорту Анадыря были найдены два «черных ящика» — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, которые почти не пострадали. Как сообщили в экстренных службах региона, пожар на месте крушения Ми-8 уже потушен, передает «РИА Новости».

В марте 2018 года в российской Чечне разбился вертолет Ми-8, он принадлежал одной из спецслужб.