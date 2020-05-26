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Российские вооруженные формирования, вчера 25 мая, из района оккупированного села Александровка обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора «Донецк-Курахово».
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
Боевики 25 обстреляли из автоматического гранатомета контрольный пост «Марьинка».
— Кроме того, на днях российские наемники обстреляли из противотанкового ракетного комплекса позиции военнослужащих ГПСУ, снаряды разорвались рядом с военными. А еще несколько дней перед этим враг открывал огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядах вблизи КПВВ «Майорское», - сказано в сообщении.
Потерь среди личного состава нет. Украинские защитники огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня.
— В то же время такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию и ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения, - сообщили в Госпогранслужбе.
Напомним, за минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащи не пострадали.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Российские вооруженные формирования, вчера 25 мая, из района оккупированного села Александровка обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора «Донецк-Курахово».
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
Боевики 25 обстреляли из автоматического гранатомета контрольный пост «Марьинка».
— Кроме того, на днях российские наемники обстреляли из противотанкового ракетного комплекса позиции военнослужащих ГПСУ, снаряды разорвались рядом с военными. А еще несколько дней перед этим враг открывал огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядах вблизи КПВВ «Майорское», - сказано в сообщении.
Потерь среди личного состава нет. Украинские защитники огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня.
— В то же время такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию и ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения, - сообщили в Госпогранслужбе.
Напомним, за минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащи не пострадали.