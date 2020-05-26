В России за последние сутки зафиксировано рекордное количество смертей от СOVID-19 — 174 случая.

Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом.

— За сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 807 человек, — говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявлено 8 915 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3668 случаев (41,1%) — у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах.

Напомним, в Николаевской области состоянием на 10:00 26 мая не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.