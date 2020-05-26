В Николаеве полицейские задержали сотрудника технического надзора Департамента ЖКХ на взятке в 6 тысяч гривен

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что городская власть пойдет на встречу правоохранителям, чтобы помочь в объективном и прозрачном расследовании.

— Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщил, что возле административного здания Департамента по подозрению в получении неправомерной выгоды был задержан сотрудник технадзора. Спасибо полиции по выявлению возможного факта коррупции и за недопущение правонарушения. Городская власть пойдет навстречу и предоставит всю необходимую информацию по этому делу, чтобы расследование было максимально объективным и прозрачным. Всегда подчеркиваю, что городской власти нечего скрывать. Чиновники должны выполнять свою работу качественно и не нарушать закон. Тем кто против такого уклада - не место в органах местного самоуправления! Это уже не первый сотрудник технадзора, задержан по подозрению в получении взятки. Мы будем отслеживать случаи недобросовестного выполнения своих обязанностей, в том числе и таким способами, — заявил Александр Сенкевич.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области отметили, что чиновник требовал 6 тысяч гривен от предпринимателя за то, чтобы «не создавать искусственных преград» при подписании актов исполненных работ. Требуемая взяточником сумма составляет 1% от стоимости договора.

— Злоумышленника задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.Незаконные действия должностного лица органом досудебного расследования предварительно квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно получения неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством. Проводятся первоочередные следственные действия, — говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря следователи поймали сотрудницу Департамента ЖКХ на получении взятки в размере 20 тысяч и сообщили о подозрении по трем эпизодам. Деньги 44-летняя начальница управления получила за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно объема выполненных работ от «подконтрольных» субъектов хозяйственной деятельности.

Для конспирации чиновница привлекла своего водителя, который после получения ею части взятки в своем служебном кабинете, выносил деньги из помещения в служебный автомобиль, и в дальнейшем, через некоторое время, передавал чиновнице.